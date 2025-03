Salerno. Black out a Torrione, la protesta

di Mario Rinaldi

Un black out durato circa 13 ore ha creato innumerevoli disagi a parte dei residenti del quartiere Torrione, soprattutto alle attività commerciali. E’ quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 4:00 del mattino, quando a seguito di un violento temporale si sono spente tutte le luci del quartiere, compresa la pubblica illuminazione. Si pensava potesse essere un black out temporaneo, ma quando alle prime luci dell’alba il disagio è continuato a persistere, le iniziali perplessità dei residenti hanno lasciato il posto alle preoccupazioni e alla ricerca di soluzioni possibili da mettere in campo per risolvere una problematica di non poco conto. Ad esporsi attraverso una dura denuncia è stato il diabetologo Claudio Lambiase, residente proprio a via Torrione: “Erano circa le 4:00 del mattino, quando un violento nubifragio ha colpito la città di Salerno. Nel quartiere dove risiedo è saltata la corrente. Si pensava che il guasto potesse essere ripristinato in poco tempo. Ma il disagio si è prolungato per tutta la mattinata. Ci sono state numerose contestazioni da parte dei miei vicini e di altri residenti della zona”. I disagi maggiori li hanno avvertiti le attività commerciali, soprattutto quelle che utilizzano elettrodomestici per la conservazione di alimenti freschi, come supermercati, negozi di surgelati o bar. “Il bar sotto casa mia – racconta ancora Lambiase – non ha potuto lavorare per l’intera mattinata. Così come altri uffici commerciali sono stati costretti a rimanere fermi con la propria attività in attesa che ritornasse la corrente”. Secondo quanto riportato dallo stesso diabetologo, la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata intorno alle ore 15.00 di ieri pomeriggio. Anche i saloni di barbieri e parrucchieri sono stati costretti a fermarsi in virtù dell’impossibilità di utilizzare i propri strumenti di lavoro. “Penso sia molto grave quello che è accaduto – ha aggiunto Lambiase – questa si definisce una città Europea. Una città dove praticamente non si riesce a risolvere un black out in poco tempo, costringendo privati e pubblici uffici a restare senza corrente e a bloccare le proprie attività”. Nel quartiere pare ci sia anche chi ha deciso di intraprendere qualche azione di risarcimento dei danni provocati da una interruzione di energia elettrica così prolungata. Si sta valutando se affidarsi al Codacons o a studi legali che si occupano specificamente di casi come questo verificatosi nel quartiere di Torrione. E a quanto pare non è la prima volta che accadono episodi simili. Nel giugno dello scorso anno, in alcune strade del quartiere di Torrione Alto a mancò improvvisamente l’energia elettrica. La corrente tornò a seguito di alcuni tentativi dopo più di un’ora. E in quell’occasione rimase sconosciuta la causa del guasto elettrico.