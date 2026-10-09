Salerno, arriva la “Solidaire” con 14 migranti

È previsto per la mattinata di sabato 10 ottobre un nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno. Intorno alle ore 10 attraccherà la Solidaire, con a bordo 14 persone soccorse nel Mediterraneo, tra le quali figurano anche sette minori. In origine i migranti recuperati durante le operazioni di salvataggio erano 15, ma uno di loro è stato fatto sbarcare precedentemente a Mazara del Vallo.

La Solidaire è una nave di ricerca e soccorso, battente bandiera tedesca e gestita dall’omonima organizzazione umanitaria. L’unità opera nel Mediterraneo prestando assistenza a migranti e rifugiati in difficoltà durante la traversata. In vista dell’arrivo, è stata predisposta la consueta macchina dell’accoglienza, con il coordinamento delle autorità e degli operatori incaricati delle procedure sanitarie, dell’identificazione e della successiva sistemazione delle persone sbarcate.

Quello di sabato sarà il 45esimo sbarco nel porto di Salerno. L’ultimo risale all’11 settembre scorso, quando in città arrivò la Ocean Viking con 75 migranti.