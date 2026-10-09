De Luca, ‘richiesta Garante privacy del video sui rifiuti è demenziale’

“Il nostro Paese è arrivato a livelli di demenzialità che è difficile immaginare”. È la reazione del sindaco di SALERNO, Vincenzo De Luca, alla lettera con cui il Garante per la privacy ha chiesto al Comune chiarimenti sulla pubblicazione di un video relativo all’abbandono notturno di rifiuti ingombranti nel centro storico. Nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, De Luca ha spiegato che le immagini diffuse mostravano una persona mentre depositava rifiuti con il volto oscurato. L’Autorità avrebbe chiesto all’amministrazione di chiarire, entro quindici giorni, le ragioni e le modalità della pubblicazione. “Ci stanno dicendo che non basta oscurare il volto”, ha commentato il sindaco, ironizzando sulla possibilità che altri elementi presenti nel filmato possano rendere identificabile il soggetto ripreso. De Luca ha contestato l’attenzione riservata alla vicenda, contrapponendola, a suo giudizio, alla diffusione sui giornali di fatti privati e familiari che possono danneggiare persone e famiglie. “Di che cosa si preoccupa l’Autorità garante della privacy? Dell’imbecille che va a sversare i rifiuti di notte nel centro storico”, ha affermato, rilanciando le critiche alla richiesta di chiarimenti ricevuta dal Comune.