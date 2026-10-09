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Piero De Luca (Pd), sui Campi Flegrei Musumeci dice il falso
Campania Attualità

Piero De Luca (Pd), sui Campi Flegrei Musumeci dice il falso

  • Ottobre 9, 2026
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Piero De Luca (Pd), sui Campi Flegrei Musumeci dice il falso

“Il ministro Musumeci, così come la premier Meloni ed altri ministri, erano stati informati formalmente ed erano pienamente al corrente della manifestazione di ieri a Roma. Basta falsità. È ora di passare dalla propaganda ai fatti. La verità è che il Governo ha finora abbandonato e tradito in modo inaccettabile i sindaci, i comitati e i cittadini dei Campi Flegrei”. Così in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. “Ora faccia ciò che deve – sottolinea De Luca – e garantisca pieno sostegno alle famiglie sfollate e alle attività economiche, intervenendo con risorse adeguate per la prevenzione del rischio, la messa in sicurezza del territorio e degli edifici colpiti. Come Pd continueremo a sostenere questa battaglia nelle istituzioni e nelle piazze, accanto ai cittadini e agli amministratori locali”.

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