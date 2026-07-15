EUG Salerno 2026, traffico e parcheggi: tutte le strade chiuse e i divieti per il 18 luglio

In vista della cerimonia inaugurale degli European University Games 2026 (EUG 2026), in programma il prossimo 18 luglio a Salerno, il Comune ha emanato una specifica ordinanza che introduce importanti modifiche alla viabilità, alla sosta e all’utilizzo di numerose aree di parcheggio cittadine.

I provvedimenti sono stati adottati per garantire il regolare svolgimento della manifestazione internazionale, che porterà nel capoluogo migliaia di atleti, delegati, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Europa, oltre a garantire le necessarie condizioni di ordine e sicurezza pubblica richieste dalla Questura di Salerno.

Piazza della Concordia e Lungomare: stop alla sosta

Tra le aree maggiormente interessate dai provvedimenti figura Piazza della Concordia, dove dalle ore 2 del mattino del 18 luglio e fino al termine della manifestazione scatterà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati e ai veicoli partecipanti all’evento.

Analogo provvedimento interesserà il sottopiazza della Concordia, il Parcheggio Molo Manfredi e il tratto di Lungomare Trieste compreso tra Piazza Umberto I e Traversa Odierno, dove dalle ore 12 del 18 luglio saranno consentiti esclusivamente i veicoli autorizzati.

Confermato inoltre il divieto di sosta lungo via Lungomare Trieste, nel tratto tra via Mario Marino e Piazza Mazzini.

Chiuso il Parcheggio Libertà

Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda il Parcheggio Libertà, che resterà completamente chiuso al pubblico dalle ore 12:01 del 18 luglio fino al termine della manifestazione.

Per ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di bonifica previste dalle autorità competenti, non sarà consentito né entrare né uscire dall’area, sia a piedi che con i veicoli. Le auto già presenti all’interno dovranno rimanere parcheggiate fino alla riapertura dell’area.

Aree riservate per forze dell’ordine e organizzazione

Particolare attenzione è stata riservata alla logistica dell’evento. Nel parcheggio di via Alfonso Carella, accanto al Grand Hotel Salerno, saranno riservati complessivamente 32 stalli auto e un posto autobus fino al 3 agosto.

Di questi:

25 posti saranno destinati alle Forze dell’Ordine impegnate nei servizi di sicurezza;

impegnate nei servizi di sicurezza; 7 posti saranno riservati ai veicoli dell’Università degli Studi di Salerno e dell’organizzazione.

Ulteriori aree dedicate ai partecipanti saranno predisposte nel parcheggio di via Tommaso Scillato, sotto Forte La Carnale, dove dal 17 luglio al 2 agosto sarà vietata la sosta ai veicoli non autorizzati.

Area bus per gli atleti a Parco Pinocchio

Per favorire il trasporto delle delegazioni universitarie è stata individuata anche una specifica area di fermata autobus in Viale Antonio Gramsci, nei pressi del Parco Pinocchio.

L’area sarà riservata agli autobus degli atleti dal 16 al 23 luglio e nuovamente tra il 1° e il 2 agosto, in occasione delle fasi finali e delle attività conclusive dei Giochi.

Attesa per la grande inaugurazione

La cerimonia inaugurale degli European University Games 2026 rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti mai ospitati dalla città di Salerno. Per l’occasione sono attesi oltre 2mila tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori provenienti da decine di università europee.

L’ordinanza punta a garantire la massima sicurezza e una gestione ordinata dei flussi di partecipanti e spettatori nelle aree interessate dall’evento, in particolare nella zona del lungomare e di Piazza della Libertà, che ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi.