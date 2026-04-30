Forza Italia, in 7 chiedono il commissariamento della Campania

La gestione regionale di Forza

Italia in CAMPANIA è giunta al capolinea. Non siamo più di

fronte a una fisiologica dialettica interna, ma a una crisi

profonda che ha prodotto disordine organizzativo, perdita di

identità politica e un grave danno reputazionale”. È quanto si

legge in un documento sottoscritto dal senatore Franco

Silvestro, dall’onorevole Annarita Patriarca, dal senatore

Raffaele De Rosa, dall’onorevole Pino Bicchielli e dai

consiglieri regionali Livio Petitto, Assunta Panico e Angela

Parente.

“I rapporti con gli alleati risultano compromessi, le

posizioni cambiano senza alcun confronto e il partito appare

privo di una linea politica riconoscibile – affermano gli

esponenti azzurri – A questo si aggiunge una gestione accentrata

e opaca, con organismi svuotati e decisioni assunte senza

legittimazione politica”.

I firmatari denunciano “una deriva organizzativa che ha superato

ogni limite accettabile, con nomine prive di criteri,

duplicazioni e un utilizzo distorto delle funzioni interne che

mortifica il merito e la rappresentanza. Il clima interno è

pessimo. Espulsioni sommarie, rimozioni arbitrarie e pressioni

senza contraddittorio hanno generato un contesto incompatibile

con i principi liberali e democratici di Forza Italia”.

“Il risultato è sotto gli occhi di tutti – proseguono i forzisti

– Un partito isolato, indebolito e percepito come inaffidabile,

con una compromissione evidente della propria credibilità

istituzionale. Serve un intervento straordinario degli organismi

nazionali. Il commissariamento della struttura regionale non è

più un’opzione, ma una necessità politica”.

“In alternativa, si proceda con la nomina di un comitato di

reggenza autorevole, capace di ristabilire regole, trasparenza e

una linea politica chiara. Ogni ulteriore rinvio – rimarcano

Silvestro, Patriarca, De Rosa, Bicchielli, Petitto, Panico e

Parente – significherebbe assumersi la responsabilità del

definitivo indebolimento del partito in una regione strategica.

È il momento delle decisioni, non delle ambiguità”.

“Si apre da oggi una nuova fase, che richiede responsabilità e

visione. Forza Italia deve essere rilanciata con forza, per

tornare ad assumere il ruolo di guida del centrodestra in

CAMPANIA”, conclude il senatore Silvestro.