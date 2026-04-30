Forza Italia, in 7 chiedono il commissariamento della Campania

La gestione regionale di Forza
Italia in CAMPANIA è giunta al capolinea. Non siamo più di
fronte a una fisiologica dialettica interna, ma a una crisi
profonda che ha prodotto disordine organizzativo, perdita di
identità politica e un grave danno reputazionale”. È quanto si
legge in un documento sottoscritto dal senatore Franco
Silvestro, dall’onorevole Annarita Patriarca, dal senatore
Raffaele De Rosa, dall’onorevole Pino Bicchielli e dai
consiglieri regionali Livio Petitto, Assunta Panico e Angela
Parente.
“I rapporti con gli alleati risultano compromessi, le
posizioni cambiano senza alcun confronto e il partito appare
privo di una linea politica riconoscibile – affermano gli
esponenti azzurri – A questo si aggiunge una gestione accentrata
e opaca, con organismi svuotati e decisioni assunte senza
legittimazione politica”.
I firmatari denunciano “una deriva organizzativa che ha superato
ogni limite accettabile, con nomine prive di criteri,
duplicazioni e un utilizzo distorto delle funzioni interne che
mortifica il merito e la rappresentanza. Il clima interno è
pessimo. Espulsioni sommarie, rimozioni arbitrarie e pressioni
senza contraddittorio hanno generato un contesto incompatibile
con i principi liberali e democratici di Forza Italia”.
“Il risultato è sotto gli occhi di tutti – proseguono i forzisti
– Un partito isolato, indebolito e percepito come inaffidabile,
con una compromissione evidente della propria credibilità
istituzionale. Serve un intervento straordinario degli organismi
nazionali. Il commissariamento della struttura regionale non è
più un’opzione, ma una necessità politica”.
“In alternativa, si proceda con la nomina di un comitato di
reggenza autorevole, capace di ristabilire regole, trasparenza e
una linea politica chiara. Ogni ulteriore rinvio – rimarcano
Silvestro, Patriarca, De Rosa, Bicchielli, Petitto, Panico e
Parente – significherebbe assumersi la responsabilità del
definitivo indebolimento del partito in una regione strategica.
È il momento delle decisioni, non delle ambiguità”.
“Si apre da oggi una nuova fase, che richiede responsabilità e
visione. Forza Italia deve essere rilanciata con forza, per
tornare ad assumere il ruolo di guida del centrodestra in
CAMPANIA”, conclude il senatore Silvestro.
La gestione regionale di Forza