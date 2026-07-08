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Salerno, al via i lavori per la fontana di piazza S. Francesco

  • Luglio 8, 2026
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Salerno, al via i lavori per la fontana di piazza S. Francesco

Al via il restyling della fontana di piazza San Francesco a Salerno . Da qualche giorno l’area centrale è stata delimitata da transenne, coperte da teli bianchi  per l’avvio ufficiale dei lavori di pulizia e rimessa in funzione dell’impianto idrico.

 

Gli operai sono al lavoro per restituire decoro a uno degli spazi più frequentati di questa zona centrale della città

Dopo aver potenziato l’illuminazione pubblica insufficiente e dopo avere in qualche modo garantito un seno di maggiore sicurezza il sindaco di Salerno Vicenzo De Luca intende adesso procede anche al ripristino della fontana, che è senz’acqua da tempo

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