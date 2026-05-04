Pistolettate contro un buttafuori: 4 arresti tra Salerno e Napoli

Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia tra le province di Salerno e Napoli, dove nei giorni scorsi sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo per tentato omicidio aggravato, lesioni e detenzione illegale di arma. I provvedimenti, emessi dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati notificati tra Salerno (località Fuorni), Torre Annunziata, Pompei e Gragnano.

Nel dettaglio: due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari; uno è stato sottoposto all’obbligo di dimora; un quarto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo la ricostruzione investigativa, ancora nella fase delle indagini preliminari, i fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2025 nei pressi di un locale notturno a Pontecagnano Faiano. In quell’occasione, uno degli indagati avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro un addetto alla sicurezza, ferendolo al braccio sinistro. Ferite che, fortunatamente, non risultarono letali ma che richiesero immediate cure mediche. La sparatoria avvenne in presenza di numerosi avventori, scatenando il panico e sollevando un forte allarme sociale riguardo alla sicurezza nei luoghi della “movida”.

Le accuse, formulate a vario titolo in concorso, comprendono tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate e detenzione e porto abusivo di arma. Il procedimento è nella fase preliminare e le misure cautelari potranno essere oggetto di impugnazione: la posizione degli indagati sarà valutata nelle successive fasi giudiziarie.