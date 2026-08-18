Pitti Pizza & Friends : Ornella Sara, la musica come scelta di vita

Ornella Sara, la musica come scelta di vita Ornella Sara ha 28 anni ed è originaria di Scafati. La passione per la musica nasce durante l’infanzia, condivisa con il fratello, ma è intorno ai diciannove anni che decide di avvicinarsi al canto in maniera più consapevole. Quelle che erano inizialmente semplici lezioni, quasi una curiosità per capire cosa potesse fare con la propria voce, diventano presto un percorso che non si è più interrotto. Attraverso lo studio e le prime esperienze nei locali e negli ambienti musicali, Ornella ha trasformato progressivamente la passione in una parte centrale della propria vita. Oggi studio, lavoro, progetti e sogni ruotano tutti intorno alla musica, che rappresenta il filo conduttore delle sue scelte. La sua scrittura nasce in maniera spontanea e personale: ciò che racconta nei brani parte dalle esperienze e dalle emozioni vissute direttamente, diventando uno strumento per portare fuori quello che spesso rimane dentro. Il suo universo musicale raccoglie influenze diverse, dal pop all’R&B, passando per urban e rap, senza la necessità di rinchiudersi in un’unica definizione. Ha già pubblicato diversi singoli, vissuti come tappe attraverso le quali trovare il coraggio di esporsi e, allo stesso tempo, comprendere sempre meglio la propria identità artistica. Il sogno di vivere di musica è già diventato realtà, ma per Ornella non significa sentirsi arrivata: al contrario, resta forte la voglia di imparare, crescere e migliorarsi. Quella del Pitti Pizza & Friends sarà la sua terza esperienza sul palco della manifestazione, un appuntamento che torna a vivere con piacere per il rapporto diretto con il pubblico, l’atmosfera e la possibilità di condividere la musica con altri giovani artisti.