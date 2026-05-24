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Cosmi, col Brescia è tutto ancora aperto

  • Maggio 24, 2026
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Cosmi, col Brescia è tutto ancora aperto

“Non facciamo paragoni con il Ravenna – ha spiegato Cosmi –. Il Brescia stava meglio di noi dal punto di vista fisico. Dispiace per il gol preso al 90’, ma per onestà bisogna dire che hanno meritato il pareggio”.

L’allenatore ha poi invitato l’ambiente granata a non abbattersi: “Il pari lascia tutto invariato. Se pareggi al ritorno non sei fuori, si continua. Vedendo qualche depresso vorrei ricordarglielo”.

Parole di grande rispetto anche per la formazione lombarda: “Il Brescia è un’ottima squadra, la migliore affrontata da quando sono arrivato a Salerno a febbraio”.

Cosmi ha sottolineato inoltre la stanchezza accumulata dalla squadra dopo le tante gare ravvicinate: “Ho visto affaticamento non solo nei titolari ma anche nei subentrati, a parte Inglese. Speravamo in un altro risultato, ma non facciamo drammi”.

Infine, un passaggio personale sulla squalifica che lo ha costretto a seguire il match dalla tribuna: “Non auguro a nessuno di stare fuori in partite come queste, nemmeno al peggior nemico”.

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