Pitti Pizza & Friends : Human Tapes, quattro percorsi, un’unica identità musicale

Gli Human Tapes sono un progetto nato nel 2018 dall’incontro tra Imma Tufano e Raffaele Fogliamanzillo, cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà musicale aperta alla contaminazione e alla continua evoluzione. Il Conservatorio di Salerno ha rappresentato il luogo in cui il gruppo si è formato artisticamente, dando vita a un’identità che unisce soul, funk, jazz e R&B contemporaneo con una scrittura intensa e introspettiva. Dopo gli album Childhood e Saturn Flower, il passaggio alla lingua italiana con il singolo Leggerezza ha inaugurato una nuova fase culminata con l’uscita di Impronte, pubblicato nel 2026. Il disco racconta, attraverso otto brani, le tracce che ogni esperienza lascia nella vita di ciascuno, trasformando ricordi, cambiamenti e fragilità in musica. Il sogno della band è raggiungere sempre più persone, creando canzoni nelle quali ciascuno possa riconoscersi e trovare conforto. Tornare sul palco del Pitti Pizza & Friends, dopo l’emozionante debutto dello scorso anno, significa ritrovare una città importante per la loro formazione e vivere ancora una volta una manifestazione che offre spazio e visibilità ai progetti emergenti, permettendo alla loro musica di incontrare un pubblico sempre più ampio.
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