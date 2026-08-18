Enrico Brignano recupera in pomeridiana

La tempesta ha rovinato lo spettacolo “Bello di Mamma” evento clou della diciassettesima giornata del Festival Internazionale di Mezza Estate in Tagliacozzo, ma il comico romano non delude il suo pubblico programmando una pomeridiana alle ore 17,30 di martedì 18 agosto. In serata alle 21,15, si potrà ascoltare Tony Hadley con l’orchestra sinfonica abruzzese

“Don’t know why there’s no sun up in the sky, Stormy weather”. L’incipit del celebre song di Harold Arlen, scritto per la rivista del Cotton Club del 1933 e divenuta film nel 1943, con interpreti Lena Horne, Bill Robinson, Cab Calloway, Fats Waller, avrebbe potuto essere la soundtrack della serata del 17 agosto, per la quale attesissimo ed in sold out, era Enrico Brignano, per il one man show “Bello di Mamma”, uno degli eventi clou della XLII edizione del Festival Internazionale di Tagliacozzo che anima uno dei borghi più belli d’Italia per l’intero mese d’agosto. Una pioggia non anonima, ma accreditata, si è trasformata, nel temporale caro al Don Basilio rossiniano, presentatasi di diritto ad “intossicà” l’accorsatissimo spettacolo di Brignano. Il tentativo è stato fatto, ma alla fine tra il pubblico che rumoreggiava e la pioggia veramente incalzante, la direzione del festival Jacopo Sipari di Pescasseroli e Luca Ciccimarra, hanno preso la decisione in accordo con la produzione dello spettacolo di spostare la data a martedì 18 agosto, in pomeridiana, alle ore 17,30 per dar modo al pubblico di essere presenti allo spettacolo. Brignano salutando l’uditorio sotto gli ombrelli, ha annunciato che avrebbe cercato un’altra data nell’immediato, ed ecco che tornerà a Tagliacozzo proprio il 18. L’organizzazione ha subito inteso rassicurare tutto il pubblico: i biglietti già acquistati per la data odierna rimarranno validi per lo spettacolo di martedì 18 agosto, senza necessità di effettuare cambi o ulteriori procedure. Un one-man show in cui Brignano mette in campo tutta la sua straordinaria capacità di raccontare e sdrammatizzare il presente attraverso lo sguardo della donna più importante della nostra vita. La mamma ha sempre ragione e il suo abbraccio è un rifugio sicuro anche nei momenti in cui vorresti sparire dal mondo. Quel “bello di mamma”, che proteggeva o rimetteva in riga, diventa il punto di partenza di uno spettacolo imperdibile che racconta le nostre giornate: in un’epoca fatta di notizie allarmanti, tecnologia onnipresente e ritmi sempre più accelerati, le grandi contraddizioni del mondo – dalle guerre all’intelligenza artificiale, dai temi dell’inclusione che a volte dividono alle ambiguità della transizione ecologica — si trasformerà in due ore di pura ironia e comicità. Si ritornerà, quindi, nel Chiostro di San Francesco, alle 21,15, per il frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley e l’Orchestra dell’ISA diretta da Sandor Gyudi, con un “live”, comprendente le hit più cantate e ballate di un’epoca inossidabile. Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, segnato da una presenza scenica inconfondibile e da un timbro capace di lasciare il segno nel tempo. Tony Hadley, una delle voci più autorevoli del panorama internazionale, fa tappa a Tagliacozzo con il nuovo tour. L’appuntamento è particolarmente atteso e coincide con l’arrivo del suo ultimo album rock di inediti, un progetto dal carattere energico e contemporaneo che segue le atmosfere più sofisticate del precedente The Mood I’m In. Quando la potenza del synth-pop anni ’80 incontra la maestosità di una grande orchestra sinfonica, il risultato trascende la semplice operazione nostalgia per trasformarsi in un evento di rara eleganza. Lo spettacolo rappresenta la consacrazione definitiva di una delle voci più carismatiche della storia della musica britannica.