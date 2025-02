Salerno. A Mario Sabatino non vendute le scarpe perchè tifoso

In questo esercizio commerciale – oggi – mi è stato negato dalla funzionaria commessa di acquistare ” New Balance “, perché additato di essere Salernitano, a Salerno ( Fatto essenzialmente e per mio pieno Orgoglio, VERO ) A CORSO VITTORIO EMANUELE. A ME, POI. CHE SE VOGLIO FARMI PASSARE LO SFIZIO, POSSO COMPRARE IL NEGOZIO COMPRESA L’INTERA MERCE GIACENTE. Naturalmente resta inutile quanto superfluo, rimarcare la Provenienza territoriale della Stessa : 54 km, più a Nord. Polizia e Guardia di Finanza, unitamente il mio legale di fiducia, sono prontamente intervenuti. Agli Assessori, alle Autorità, ai rappresentanti Commerciali della mia Città. : APERTAMENTE, DENUNCIO. Il fatto è stato denunciato dall’imprenditore Mario Sabatino, settore immobiliare, con un post sulla sua pagina di Fb. Secondo la ricostruzione dell’uomo, una giovane commessa, originaria del Napoletano, si sarebbe rifiutata di vendergli il prodotto, giustificando il gesto con la sua vicinanza agli ambienti granata.Molti hanno criticato il comportamento della commessa, accusandola di aver agito in base alla rivalità calcistica tra le due tifoserie, in un episodio che ha sollevato interrogativi sul rispetto della parità di trattamento. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto.