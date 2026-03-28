Salernitana, prova di maturità a Potenza

di Marco De Martino

SALERNO – Esame di maturità importante per la Salernitana che questo pomeriggio allo stadio Viviani affronterà il Potenza sbarazzino e finalista di Coppa Italia allenato da Pietro De Giorgio. Una prova del nove per i granata, reduci da tre vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni ma che, per come sono arrivate, sono ancora di difficile interpretazione. Il lavoro di Serse Cosmi, quello sì, è tangibile e si è visto sia sul piano tattico sia sotto il profilo tecnico. Dal ritorno di Cabianca alla sorpresa Di Vico, il tecnico granata sta provando a rinvigorire un gruppo che fino ad un mese fa sembrava ormai destinato ad un inesorabile declino. Dopo la sconfitta nel derby di Caserta è scattato qualcosa nelle teste dei calciatori, anche grazie alla strigliata di Serse, e così la Salernitana è nuovamente in terza posizione e può strizzare l’occhio ad un secondo posto che si è fatto di colpo più vicino anche grazie alle disavventure del Catania, oggi di scena a Latina. La gara di Potenza dovrà rappresentare una conferma importante perchè quella lucana è una formazione solida e, al netto della sconfitta di Trapani di una settimana fa, tra le più in forma del girone. A certificarlo è il raggiungimento della finale di Coppa Italia contro il Latina che, se portata a casa, darà diritto all’accesso privilegiato alla griglia play off. Una griglia nella quale la Salernitana proverà a posizionarsi il più in alto possibile per provare a rientrare in serie B dalla porta secondaria. Questo pomeriggio al Viviani mister Cosmi dovrà rinunciare a ben tre difensori centrali, Golemic, Berra ed Arena, ma avrà per la prima volta a disposizione il centrocampo al gran completo grazie ai rientri dalla squalifica di Quirini ed anche di Carriero al quale, ieri, la Corte d’Appello ha abbonato un turno di stop. Scelte obbligate dietro, imbarazzo della scelta dalla cintola in su per il trainer della Salernitana che confermerà il 3-5-2 con Cabianca, Matino e Anastasio davanti a Donnarumma. A metà campo invece è bagarre con Capomaggio, de Boer, Tascone, Gyabuaa e Carriero che si giocano le due maglie disponibili accanto al talento Di Vico, l’unico che, nemmeno tanto a sorpresa, è quasi certo di essere titolare. Un po’ come il bomber Lescano che attende dal ballottaggio a quattro tra Achik, Ferraris, Ferrari e Molina, di conoscere il proprio partner in attacco. Una scelta su cui potrebbe influire la condizione del meteo: se infatti il terreno di gioco fosse pesante, accanto all’ex Avellino potrebbe esserci uno tra Molina e Ferrari. Ad ogni modo, qualunque sia la formazione anti-Potenza, la Salernitana dovrà mostrare lo stesso atteggiamento delle ultime uscite. Grinta, tenacia e praticità per tentare di espugnare anche Potenza e continuare la propria scalata.