Inaugurato l’anno accademico

L’università di Salerno ha inaugurato ieri l’anno accademico con un messaggio di pace, condannando la guerra come opposto ai valori accademici e annunciando l’adesione alla rete delle Università per la pace. Il Rettore Virgilio D’Antonio ha definito la guerra contraria a tutto quello che l’ateneo insegna. L’evento, tenutosi nell’Aula Magna V. Buonocore alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico e del presidente della Corte Costituzio- nale Giovanni Amoroso, dei deputati Piero De Luca, Antonio Iannone, Franco Mari. Il rettore ha poi dichiarato che “la giornata di oggi si riduce a mero rito o celebrazione di un’atti- vità formale, bensì si colloca in una cornice operativa, progettuale e programmatica di più ampio re- spiro, capace di guardare oltre il contingente.”. Il rettore D’Antonio ha rilevato a pro- mozione di un contesto ammini- strativo più fluido e cooperativo con ADISURC, così da incidere in- direttamente sulla qualità dei servizi destinati agli studenti beneficiari di borse di studio”. Poi è stato rivendicato il progetto della Quantum Valley, iniziativa della Regione Campania da 100 milioni di euro, affidata a IBM, volta a creare un polo di ricerca quantistica nel campus dell’Università di Salerno, con l’obiettivo di proiettare l’Ateneo e il territorio in una dimensione internazionale della ricerca e del- l’innovazione. La lectio magistralis del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, ha sottolineato il ruolo del diritto nell’integrazione europea e il valore del confronto con le nuove generazioni perchè sono proprio i giovani a rappresentare lo sguardo più autentico verso il futuro dell’Europa. Il Presidente Fico ha ricordato l’importanza di un rapporto di azione sinergica tra le diverse componenti — istituzioni, università e partner industriali — possa tradursi in crescita concreta e di svi- luppo duraturo per il territorio.
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco