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Inaugurato l’anno accademico

  • Marzo 28, 2026
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Inaugurato l’anno accademico

L’università di Salerno ha inaugurato ieri l’anno accademico con un messaggio di pace, condannando la guerra come opposto ai valori accademici e annunciando l’adesione alla rete delle Università per la pace. Il Rettore Virgilio D’Antonio ha definito la guerra contraria a tutto quello che l’ateneo insegna. L’evento, tenutosi nell’Aula Magna V. Buonocore alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico e del presidente della Corte Costituzio- nale Giovanni Amoroso, dei deputati Piero De Luca, Antonio Iannone, Franco Mari. Il rettore ha poi dichiarato che “la giornata di oggi si riduce a mero rito o celebrazione di un’atti- vità formale, bensì si colloca in una cornice operativa, progettuale e programmatica di più ampio re- spiro, capace di guardare oltre il contingente.”. Il rettore D’Antonio ha rilevato a pro- mozione di un contesto ammini- strativo più fluido e cooperativo con ADISURC, così da incidere in- direttamente sulla qualità dei servizi destinati agli studenti beneficiari di borse di studio”. Poi è stato rivendicato il progetto della Quantum Valley, iniziativa della Regione Campania da 100 milioni di euro, affidata a IBM, volta a creare un polo di ricerca quantistica nel campus dell’Università di Salerno, con l’obiettivo di proiettare l’Ateneo e il territorio in una dimensione internazionale della ricerca e del- l’innovazione. La lectio magistralis del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, ha sottolineato il ruolo del diritto nell’integrazione europea e il valore del confronto con le nuove generazioni perchè sono proprio i giovani a rappresentare lo sguardo più autentico verso il futuro dell’Europa. Il Presidente Fico ha ricordato l’importanza di un rapporto di azione sinergica tra le diverse componenti — istituzioni, università e partner industriali — possa tradursi in crescita concreta e di svi- luppo duraturo per il territorio.

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