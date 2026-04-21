Gambino: Pagani, servono unità e senso di responsabilità

«Ora più che mai alla città di Pagani servono unità e senso di responsabilità, occorrono atti concreti di vera cooperazione ed equilibrio da parte di tutti per uscire dalla tempesta e remare insieme nell’unica direzione possibile: il bene della comunità».

Queste le primissime parole a caldo, a pochi minuti dall’ufficialità dello scioglimento del Consiglio comunale di Pagani e dal conseguente stop alle elezioni, dell’europarlamentare Alberico Gambino.

L’esponente di Fratelli d’Italia prova a fare sintesi in un momento difficile per la città dell’agro e lo attraverso una ‘chiamata alla coesione’ indirizzata all’intero arco politico di Pagani, senza distinzioni di sorta, ma in prima battuta ai candidati alla carica di Sindaco

«A seguito dello scioglimento del Consiglio comunale la città si ritrova ad attraversare l’ennesimo momento delicato della sua storia, segnato da profonde divisioni e disorientamento – sottolinea Gambino – ma proprio in questa fase così difficile sento il dovere, politico e morale, di rivolgere un appello sincero a tutti i candidati alla carica di Sindaco ed a coloro che si erano proposti per il rinnovo del Consiglio comunale. In questo momento dalle macerie non vanno costruiti nuovi muri, ma ponti di dialogo e collaborazione: al di là delle appartenenze politiche, delle differenze di visione e delle legittime aspirazioni elettorali di ognuno – prosegue – oggi più che mai è fondamentale riscoprire il valore dell’unità e della responsabilità condivisa, della trasparenza e della lealtà. Sono valori imprescindibili per chi fa politica e per chi ha a cuore le sorti della città, e Pagani, ora, ha bisogno di stabilità, serietà e spirito di collaborazione».

L’esponente di Fdi sceglie un vocabolario sincero, con parole ferme e risolute per tracciare una traiettoria ideale, una rotta sicura che porti alla rinascita di Pagani. E le coordinate segnate puntano a restituire serenità e sicurezza alla comunità.

«Dobbiamo rimboccarci le maniche, tutti, ma facciamolo non da solisti, ma mettendo al centro il bene comune, ascoltando i cittadini, lavorando con rispetto reciproco e con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per tutti – ribadisce Gambino – Solo attraverso un impegno comune, leale e costruttivo, sarà possibile restituire fiducia alle istituzioni e dare risposte concrete ai bisogni della comunità».

E infine, con la carica che lo ha sempre contraddistinto: «Pagani saprà superare anche questa, se saremo davvero uniti per la città, uniti per il suo futuro».