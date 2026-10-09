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Salernitana, per Cosmi resta il dubbio in attacco

  • Ottobre 9, 2026
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Salernitana, per Cosmi resta il dubbio in attacco

di Marco De Martino

SALERNO – Si avvicina l’importante appuntamento di Casarano per la Salernitana che ieri, durante la seduta pomeridiana svolta al centro sportivo Mary Rosy, ha disputato una partitina in famiglia durante la quale mister Serse Cosmi ha provato uomini e schemi in vista della gara del Capozza. Assenti i tre acciaccati: lavoro differenziato per Djibril e Heinz, palestra e terapie per Achik.Per quanto riguarda il possibile undici che Cosmi manderà in campo contro i salentini, il tecnico sembra orientato a proseguire con il 3-5-2, tornato di moda domenica scorsa all’Arechi contro il Bari. Dopo il rientro di de Boer, al Capozza potrebbe toccare a Marco Capuano rimettere piede in campo, andando a prendere uno dei tre posti disponibili nel pacchetto arretrato. Se dovesse dare le dovute garanzie, soprattutto sul piano atletico, l’ex capitano della Ternana potrebbe affiancare Celiento e Pieraccini nella difesa a tre, rimpiazzando un Anastasio ancora non al top della condizione.A centrocampo si va verso la conferma del trio centrale formato da Tascone, de Boer e Vitale, con Gyabuaa pronto a dare il cambio a uno dei tre, mentre sulle corsie esterne Llano dovrebbe tornare a destra, con Villa nuovamente titolare della corsia di sinistra a scapito di Longobardi. In avanti D’Ursi dovrebbe essere il punto fermo, con Lescano e La Gumina in ballottaggio per l’altra maglia da titolare. Dovrebbe dunque partire nuovamente dalla panchina l’eroe di domenica scorsa, Djamanca. Si torna in campo questa mattina alle 10:30, al Mary Rosy. Infine, come previsto, la trasferta a Casarano è stata aperta solo ai non residenti a Salerno

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