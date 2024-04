Salernitana, niente da fare. Il Bologna vince 3 a 0

La sfida tra Bologna e Salernitana apre il lunedì di campionato. I padroni di casa partono forte e prima del quarto d’ora Orsolini firma il vantaggio, dall’altra parte decisivo Ravaglia a evitare l’1-1 di Simy. A fine primo tempo raddoppia Saelemaekers. Nella ripresa ancora il portiere rossoblù a negare la rete a Candreva, la chiude Lykogiannis nel recupero.

Colantuono debutta con un 4-4-1-1: Candreva gioca a supporto di Simy in attacco. Tra i pali Costil mentre nella difesa a quattro riecco Pierozzi con Manolas, Pirola e Pellegrino. In mediana a sinistra gioca Bradaric mentre a destra scala Tchaouna. Maggiore e Basic in mezzo al campo con Candreva e Simy in attacco.

Thiago Motta sceglie Odgaard come prima punta, supportato dal tridente Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. Parte dalla panchina Zirkzee. Aebischer e Freuler comanderanno la mediana. Arbitra Feliciani di Teramo.

LA PARTITA

Piove su Bologna ma nonostante il giorno di Pasquetta bella cornice di pubblico con anche 1300 supporters giunti da Salerno. Il Bologna parte aggressivo e al 14’ Orsolini salta Pellegrino e con un tiro a giro di sinistro batte Costil. Esplode il Dall’Ara per un bel Bologna in avvio. I granata provano a ricompattarsi. Errore felsineo in ripiegamento, Simy ruba palla ma trova un super Ravaglia. Giallo intanto per Pierozzi. Punizione dai 25 metri di Lykogiannis, la palla gira ma esce di poco alla destra di Costil. Per i granata ci prova Tchaouna, sinistro alto. Slaloom di Saelemaekers nel finale di tempo, tiro ad effetto e 2-0 rossoblu. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ripresa che comincia con gli stessi schieramenti. E’ sempre il Bologna a fare la partita con un notevole possesso palla. Tchaouna ci prova dalla distanza, palla che fa la barba al palo. Fuori Maggiore e Pierozzi dentro Sambia e Coulibaly nella Salernitana. Motta risponde con Zirkzee e Ndoye per Orsolini e Odgaard. Subito i neo entrati sfiorano il tris. Dentro Legowski e Vignato per Basic e Pellegrino. Ci prova Candreva deviato da Calafiori. Esce Freuler per Urbanski e Ferguson per Fabbian. Zirkzee mette i brividi a Manolas ciude Pirola. Candreva imbeccato in attacco viene chiuso da Ravaglia in due tempi. Nel finale dentro Boateng per Manolas, nel Bologna De Silvestri per Posch. Nel finale Lykogiannis in ripartenza dialoga e batte Costil per il tris. Cala il sipario al Dall’Ara.

TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (37′ st De Silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler (29′ st Urbanski); Orsolini (19′ st Ndoye), Ferguson (29′ st Fabbian), Saelemaekers; Odgaard (19′ st Zirkzee). A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Ilic, Kristiansen, El Azzouzi, Moro, Castro, Karlsson. Allenatore: Motta.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (15′ st Sambia), Manolas (38′ st Boateng), Pirola, Pellegrino (22′ st Vignato); Tchaouna, Maggiore (15′ Coulibaly), Basic (22′ st Zanoli), Bradaric; Candreva; Simy. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Pasalidis, Ferrari, Martegani, Legowski, Weissman, Gomis, Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Feliciani di Teramo – assistenti: L. Rossi e M. Rossi. IV uomo: Rutella. Var: Guida/Avar: La Penna

RETI: 14′ pt Orsolini (B), 44′ pt Saelemaekers (B), 47′ st Lykogiannis (B)

NOTE. Ammoniti: Pierozzi (S), Candreva (S), Tchaouna (S). Angoli: 4-3. Recupero: 2′ pt