Piero De Luca (Pd), terzo mandato? Dare voce ai cittadini

“Noi continuiamo a fare battaglie sui temi e sui contenuti reali portando avanti in Campania progetti straordinari di riqualificazione che sono stati avviati in questi anni, in sanità, trasporto pubblico locale, ambiente. Ricordiamo che venivamo dalla tragedia dell’ecoballe in Campania. Poi siamo concentrati, per quanto riguarda il Partito democratico, a svolgere le attività propedeutiche per il congresso regionale. Abbiamo qui il commissario Misiani che ci stia accompagnando. Siamo contenti che sia qui anche lui oggi. Tra settembre e ottobre ci sarà finalmente il congresso regionale. Ormai ci sono le condizioni. Sarà un primo passo per preparare il lavoro da far anche in Campania nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La mia posizione sul terzo mandato è chiara. È giusto dare la voce ai cittadini. Avremo modo di continuare ad affrontare questo tema anche nei prossimi mesi”. Così il deputato Dem, Piero De Luca, questo pomeriggio, presente al banchetto allestito a Salerno per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata, ha commentato con i giornalisti la questione del terzo mandato.