Vigili del fuoco, i nuovi Capi Squadra di Salerno

Al termine del corso di formazione iniziato ad inizio Giugno, oggi hanno tenuto l’esame i Vigili del Fuoco Coordinatori che, appena decretati, saranno i nuovi Capi Squadra del Corpo Nazionale. A settembre, probabilmente, verranno destinati ai Comandi in Italia in cui c’è disponibilità di posti e lì inizieranno la nuova avventura in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Saranno quindi a capo delle squadre che giorno e notte scorrazzano per le città in soccorso alla popolazione. A tutti loro il nostro in bocca al lupo e buona fortuna In foto i nuovi Capi Squadra di Salerno

[22:16, 26/7/2024] Nihil Nobis Arduum: Ciro Fattorusso, Donato Capozzoli, Claudio Giordano, Sabatino Ciccone, Simone Grimaldi, Luigi Urciuolo, Gianpietro Pastore, Adriano Picariello, Antonio Palladino