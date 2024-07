De Luca, cordoglio per Scampia, lottiamo per salvare due bimbi

“Proviamo sentimenti di dolore e cordoglio per le famiglie colpite dalla tragedia di Scampia. Sono state perdute vite umane e stiamo lavorando per salvare le vite a bimbi 4 e 7 anni che sono al Santobono e hanno rischiato e rischiano ancora la vita dopo il crollo. Obiettivo principale oggi salvare la vita di questi dei bambini, uno in condizioni davvero molto critiche”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta su Facebook. “Ringrazio – ha detto De Luca – la protezione civile della Regione Campania, intervenuta con tempestività nella Vela Celeste, montando gazebo e dando assistenza. Ci hanno chiesto ora di spostare il gazebo di fonte all’università occupata, lo faremo. Ringrazio soprattutto il personale medico della Campania per la loro sensibilità e capacità professionale. Ringrazio anche gli infermieri presenti nel turno di notte. Ho voluto citarli per esprimere il nostro ringraziamento per il valore del lavoro fatto. Ora speriamo di fare questo miracolo sulle due bimbe”, ha concluso De Luca dopo aver letto i nomi di medici e infermieri impregnati negli ospedali nella notte del crollo alla Vela Celeste