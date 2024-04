Colantuono tiene fiammella accesa: Onorare campionato, non si sa mai

Scuro in volto ai microfoni di Dazn il quarto allenatore stagionale della Salernitana Stefano Colantuono commenta così la gara del Dall’Ara: “Abbiamo cercato di fare cose semplici. Questa è una gara che richiedeva altri interpreti e uomini. Oggi c’era bisogna di una squadra compatta pronta a ripartire. Ho detto ai ragazzi di onorare il campionato e la tifoseria che ci ha seguito pure oggi in migliaia”.

“Anche la società va onorata per il fatto che non ci fa mancare nulla e ci mette nelle condizioni di giocare bene. Il campionato per la matematica non è finito, il calcio è strano quindi mai dire mai anche se siamo realisti. Il ritorno in panchina? Non mancavo da tanto, non ho avvertito di essere spaesato.”