Vacanze pasquali, Gagliano: “Turisti a Salerno e Costiere? Nessun sold out, solo proclami!”

“Mi domando e dico: a chi servono indicazioni e previsioni errate? Ma veramente c’è qualcuno che pensa che pubblicizzare queste false notizie, sia un vantaggio per gli Operatori del settore ? Da giorni, e su diversi organi di stampa e televisioni, in vista delle brevi vacanze Pasquali si è letto: sold out su Salerno e sulle due Costiere.

A me , da operatore turistico da tempo, mi sorge spontanea porre una domanda: ma a chi crea vantaggio leggere delle notizie senza alcuna concretezza? Ma queste notizie chi le comunica e su quali presupposti? Queste previsioni chi le fa ? Bastava che ieri sera, di certo notte della massima occupazione, qualcuno avesse telefonato a qualsiasi struttura aperta delle due coste, per appurare che erano disponibili tantissime camere. Per non parlare poi della case vacanze o dei bed and breakfast.

Eppure oltre il 50% degli alberghi e delle strutture ricettive delle 2 coste non hanno ancora aperto, proprio in considerazione del fatto, che la Santa Pasqua sia venuta troppo presto. E l’esperienza insegna che in questi casi i turisti privilegiano decisamente le grandi città ricche di monumenti e di storia, Venezia, Firenze, Roma, Milano Napoli ecc … rispetto ai centri estivi come le due coste l’Amalfitana e la Cilentana, o Salerno che di certo grandi monumenti non ne ha.

Ed allora per una questione di serietà sarebbe importante fare un consuntivo serio da domani, per comprendere definitivamente che i proclami ottimistici dei giorni antecedenti la Santa Pasqua, nonostante il bel tempo, restano solo dei proclami ma senza un concreto e serio movimento economico per la nostra Provincia.

Per i turisti stranieri, a mio parere, bisognerà attendere la fine del mese di aprile, per iniziare a fare delle serie previsioni. Per ora solo un gran movimento di mordi e fuggi. Agli operatori turistici ed a chiunque la possibilità di fare le eventuali considerazioni che il caso richiede, tenendo comunque presente che a mio parere la stagione in corso sarà comunque positiva, visto che le nostre zone restano appetibili visto che restano fra le più belle d’Italia.

Buona Pasquetta amici miei“.

E’ la riflessione che ha scritto, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Salvatore Gagliano, noto imprenditore salernitano del settore alberghiero ed ex consigliere regionale ed ex sindaco di Praiano.