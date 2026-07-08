Salernitana, l’attaccante Parigi nel mirino

di Marco De Martino

SALERNO – Un inizio di carriera da predestinato alle giovanili dell’Atalanta, poi tanta, tantissima gavetta e, nella passata stagione, l’esplosione: per Giacomo Parigi, bomber del Latina da 17 gol in campionato, è arrivato il momento, a trent’anni suonati, di spiccare il volo verso l’ultima, grande, opportunità della propria carriera. La Salernitana ha messo nel mirino il centravanti dei pontini per completare un reparto già composto da due attaccanti navigati e prolifici come Facundo Lescano e Franco Ferrari. La partenza, ormai imminente (oggi è prevista la firma e l’ufficialità) di Juan Inacio Molina alla volta di Trento apre le porte all’arrivo alla corte di Serse Cosmi di un altro attaccante. Il profilo individuato dal ds Daniele Faggiano è, appunto, Giacomo Parigi. Il classe 1996 nativo di Arezzo ha un altro anno di contratto con il Latina ed avrebbe chiesto di partire per una big del campionato. Bari e Catania sono al momento ferme al palo a causa delle rispettive vicissitudini societarie mentre la Salernitana fa sul serio ed avrebbe già formulato un’offerta importante alla società laziale per ingaggiarlo. La risposta potrebbe arrivare a breve anche perchè il Vicenza, che pure aveva mostrato interesse per Parigi qualche giorno fa, si sarebbe defilato. Patierno dell’Avellino e Gomez del Crotone sono le possibili alternative attenzionate dalla Salernitana. Nel frattempo Faggiano continua a lavorare per consegnare a Cosmi una rosa completa per l’80%. Dopo Galeotti e Llano, il ds granata sta provando a stringere per i difensori Celli, Heinz e Capuano, tutti e tre svincolati e già da tempo convinti dal progetto granata. Bisognerà limare ancora qualcosina e poi almeno due affari su tre si faranno. Imminenti anche le uscite di Ghiglione, Lovato (proposti al Padova), Berra e Varone (entrambi molto vicini alla Reggiana).