Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative

Nel corso della trasmissione Zona Cesarini Marcella Festa ha confermato le anticipazioni di Le Cronache per la trattativa con Olidata portata avanti da Milan, quella di langella sponsorizzata da Fimmanò e ha rivelato il terzo imprenditore calabrese, si tratta d ROCCO AVERSA ECOSISTEM DI LAMEZIA Terme. Ha pure confermato che il comunicato di Olidata è dato dal fatto che la società è quotata in borsa