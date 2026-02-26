Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Morte nel cantiere, 3 indagati. Lavorava a nero
Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative
Frana al Parco Madonna dell’Arco Marina di Vietri, al via lavori
Salernitana, il perchè di una smentita
Salernitana

Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative

  • Febbraio 26, 2026
  • 0
  • 922
  • 1 Min Read
Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative

Nel corso della trasmissione Zona Cesarini Marcella Festa ha confermato le anticipazioni di Le Cronache per  la trattativa con Olidata portata avanti da Milan, quella di langella sponsorizzata da Fimmanò e ha rivelato il terzo imprenditore calabrese, si tratta d  ROCCO AVERSA ECOSISTEM DI LAMEZIA  Terme. Ha pure confermato che il comunicato di Olidata è dato dal fatto che la società è quotata in borsa

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012