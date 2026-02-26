Frana al Parco Madonna dell’Arco Marina di Vietri, al via lavori

Sono cominciati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area che insiste sul Parco di via Madonna dell’Arco di Marina di Vietri sul Mare, colpita dalla frana avvenuta il 12 febbraio scorso che ha portato allo sgombero di 8 famiglie e che ha costretto prima alla chiusura totale e poi alla limitazione della circolazione stradale a senso unico alternato della SS.163 Amalfitana nel tratto al Km. 48+300. “Finalmente sono iniziati i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza. Ci sono state delle difficoltà con i condomini per capire la proprietà del costone roccioso. Abbiamo dovuto anche fare prima un importante studio a livello sismografo e geologico. Spero e mi auguro che fatto questo primo intervento di pulizia ci possa essere poi quello del consolidamento che ci porti verso una definitiva risoluzione del problema – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone – Ovviamente è una situazione particolare perché ancora oggi abbiamo sei palazzine che sono state sgomberate, i residenti sono attualmente fuori dalle abitazioni”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Abbiamo una strada comunale, la strada di via Madonna dell’Arco, che è interdetta al traffico pedonale e quindi ovviamente ci sono tutta una serie di problematiche oltre a quella che riguarda la chiusura parziale a senso alternato della SS 163. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando, a cominciare dalla Regione Campania, con la Protezione Civile che sta dando una collaborazione importante, e la stessa Anas. Ad oggi sono stati stanziati 646mila euro dall’Anas e 570mila euro dal Comune di Vietri sul Mare, quindi stiamo parlando di un lavoro intorno a un milione e duecentomila euro. Credo e mi auguro che fra qualche settimana avremo una definitiva risoluzione del problema per riaprire e ridare sia la viabilità che le abitazioni alle persone”