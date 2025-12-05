Fico proclamato presidente martedì - Le Cronache Attualità
Frode fiscale, avvocato latitante
Piero De Luca : “Giunta Fico politica e di alto profilo”
De Luca attacca la famiglia nel Bosco: stupidi
Attualità Campania

  • Dicembre 5, 2025
  • 0
  • 143
  • 1 Min Read
Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente governatore della Regione Campania martedì 9 dicembre. Il vincitore delle elezioni con il centrosinistra sarà proclamato dal Tribunale di Napoli sulla base del risultato delle elezioni che lo ha visto sconfiggere Edmondo Cirielli per il centrodestra.

Fico, del M5S, succede così dopo dieci anni a Vincenzo De Luca come governatore della Campania.

Per la proclamazione dei consiglieri regionali bisognerà attendere ancora una settimana circa. Secondo indiscrezioni non ancora confermate la data in questione dovrebbe essere il 15 o il 16 dicembre.

