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Salernitana, Faggiano deve vendere
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Salernitana, Faggiano deve vendere

  • Luglio 3, 2026
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Salernitana, Faggiano deve vendere

di Marco De Martino

SALERNO – Prima di affondare ulteriormente il colpo sul mercato in entrata, la Salernitana dovrà sfoltire l’organico. Sono infatti diverse le situazioni in uscita che potrebbero condizionare le prossime mosse del direttore sportivo Daniele Faggiano, soprattutto in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato sono destinati a tenere banco i possibili addii di Longobardi, seguito con interesse dal Pescara, e Quirini, finito nel mirino del Cerignola. Dovessero partire entrambi, il club granata potrebbe affondare per Novella, salernitano doc ed ex Crotone. In bilico ci sono anche Berra e Arena, così come Molina richiesto da diverse squadre di C. Anche in mediana il mercato ruota attorno alle uscite. Carriero e Gyabuaa restano i nomi maggiormente attenzionati mentre Capomaggio è il pezzo pregiato del mercato granata ma l’argentino vuole giocarsi le proprie carte in granata. In bilico anche Achik che è richiesto da diverse società tra cui Pescara e Spezia. Solo dopo aver definito parte delle operazioni in uscita, il club potrà completare il restyling della rosa. Sul fronte degli arrivi sono ormai virtualmente chiusi gli ingaggi del portiere Galeotti e dell’esterno Llano, entrambi svincolati, mentre è ben avviata anche la trattativa per Maistro, pure lui libero da contratto.Sempre a parametro zero è ormai vicino anche Marco Capuano. Dopo un corteggiamento durato un anno, il difensore è a un passo dal vestire la maglia granata. Faggiano, suo estimatore di lunga data, gli ha proposto un accordo biennale con bonus legati agli obiettivi e la firma sembra ormai imminente. Capuano non sarà comunque l’unico rinforzo per una retroguardia che nella scorsa stagione si è rivelata il principale punto debole della squadra. Faggiano continua infatti a valutare diversi profili: oltre al cosentino Dametto, oggi in vantaggio sul compagno di squadra Caporale, restano monitorati gli svincolati Heinz e Celli, ex di Casertana e Catania, così come l’avellinese Cagnano. Non è stata accantonata la pista che conduce a Tosto dell’Empoli.

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