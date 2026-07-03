Se l’omicidio Falvella fa ancora paura alla sinistra

Era il 1972 quando fu ucciso Carlo Falvella, giovane missino che ancora oggi è nei cuori della destra salernitana. L’omicidio cambiò la vita anche a Marini e Mastrogiovanni, morti poi in circostanze di salute quasi simili coinvolti nel delitto. Ogni anno Salerno ricorda quel giovane ragazzo la cui morte evidentemente fa ancora paura alla sinistra che chiede a De Luca di non concedere la sala comunale per la presentazione di un libro che lo ricorda e ricorda quegli anni bui. In queste condizioni una pace sociale non ci sarà mai. De Luca tenga dura e intitoli una strada a Falvella. t.d’.a.