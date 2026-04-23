Salernitana, Cosmi suona la carica

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana aumenta i giri del motore in vista dell’ultimo decisivo impegno della regular season. Doppia seduta di lavoro ieri per i granata al centro sportivo Mary Rosy per preparare al meglio la trasferta contro il Foggia, in programma domenica prossima alle 18:00 in uno stadio Pino Zaccheria che si presenterà deserto a causa delle pesanti sanzioni comminate dal giudice sportivo dopo i misfatti di Monopoli. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi in mattinata hanno svolto un lavoro fisico tra palestra e campo, mentre nel pomeriggio si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico e partitine a campo ridotto. Restano ancora ai box i quattro infortunati cronici, ovvero Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa, i quali hanno lavorato a parte seguendo i rispettivi percorsi riabilitativi. Non solo doppia per la Salernitana che questo pomeriggio, come accaduto anche nelle ultime due settimane, svolgerà un allenamento congiunto allo stadio Arechi a porte chiuse con l’ASD Sanseverinese, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Contro la formazione della Valle dell’Irno Cosmi proverà le soluzioni tecniche e tattiche da opporre ai satanelli. Contro il Foggia si ripartirà dal modulo 3-4-1-2, che sta dando garanzie al tecnico, ma potrebbe esserci qualche novità di formazione. In difesa Matino potrebbe insidiare Arena per il ruolo di braccetto di destra, mentre a centrocampo Gyabuaa e Carriero scalpitano ed almeno uno dei due potrebbe far rifiatare uno tra Tascone e de Boer. Forte è anche la candidatura di Ismail Achik. Dopo il gol partita messo a segno contro il Picerno, il marocchino si è nuovamente imposto all’attenzione generale e potrebbe scalzare Andrea Ferraris nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia d’attacco che, anche allo Zaccheria, sarà formata dagli argentini Ferrari e Lescano.