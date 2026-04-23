Pagani. Schianto mortale per carabiniere e la suocera

Pagani. Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade dell’Agro Nocerino: ancora una tragedia, stavolta in territorio di Pagani, con due morti nel primo pomeriggio di ieri: perdono la vita il 59enne carabiniere del Nas Domenico Allegri è la suocera 90enne Antonietta De Marina che avrebbe compiuto gli anni oggi, entrambi residenti a Nocera Inferiore. Il terribile incidente tra un’auto e un camion in via Mangioni intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Sotto shock il conducente del mezzo pesante. Il militare dell’Arma Allegri era in servizio a Roma e prima ancora aveva prestato servizio a Salerno con i Nas e gli mancava pochissimo alla pensione. Secondo una prima ricostruzione, la parte anteriore dell’utilitaria (la Fiat Panda) sarebbe rimasta incastrata sotto al camion e per i due a bordo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate. Toccherà a carabinieri e polizia locale, coordinati dal sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Nocera Inferiore Federica Loconte, ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si esclude un malore. In base ai primi elementi in mano agli inquirenti l’auto avrebbe colpito il camion tuttavia sarà il prosieguo delle indagini a chiare la dinamica e attribuire responsabilità. Scene strazianti si sono vissute all’arrivo dei familiari delle vittime colpite da un tragico destino intorno alle 15 di ieri. La strada, già nota per la sua pericolosità, è rimasta bloccata per diverse ore e non mancano le polemiche sulla sicurezza per quella arteria ritenuta pericolosa e che già in passato si è portata dietro morti e feriti