Salernitana, Cosmi: “Sono carico, risolleverò la squadra”

Il nuovo allenatore della Salernitana Serse Cosmi si è presentato molto carico alla conferenza stampa, all’interno dello stadio Arechi:“Sono riconoscente alla proprietà che mi ha chiamato. Non sono tanti gli anni di inattività. Ringrazio il patron, Daniele Faggiano con il quale ho lavorato e il primo che mi ha richiamato, segnale che a distanza di dieci anni si era creato un rapporto importante.
Sono felice di essere a Salerno. Ogni volta che sono venuto qui, sentivo di poter dare tutto me stesso. Si è concretizzato quando non ci credevo più. La mia disponibilità è stata immediata perché ho sentito adrenalina, come se si riattivasse qualcosa. Perché noi allenatori siamo malati di calcio, non ne possiamo mai fare a meno. I cavalli di razza devono morire in pista. Ecco, mi auguro di non morire in pista.
Il tecnico ha rivelato come è avvenuta la trattativa: “E’ venuta fuori da una call nata sul treno regionale. Da qui anche l’idea Scurto. Serviva un collaboratore, dopo alcuni nomi ho pensato a Scurto. Chi l’ha conosciuto me l’hanno consigliato per l’essere una grande persona. Sono felice che sia con me perché sarà un grande supporto perché ha allenato diverse primavere importanti e ha una metodologia di campo che serviva a me in particolare”.
Poi ha parlato anche del patron Iervolino: “L’ho sentito, spero di poter approfondire questa conoscenza. Ho sentito un proprietario molto dispiaciuto per quella che è la situazione, non solo per gli investimenti fatti”.
Cosmi ha le idee molto chiare anche sul modulo tattico: “Mi sono fatto una prima idea, sono favorevolmente sorpreso. Il gruppo è ben costruito in tutti i ruoli. Torno in C dal ’99 eppure ho trovato grandi qualità fisiche. Non devo spiegarmi perché la Salernitana è terza ma devo fare il meglio possibile, cercando di fare più punti possibili. C’è tutto per finire meglio la stagione, però devo capire dov’è la fregatura. Perché se è un gruppo forte tecnicamente e fisicamente, per essere terzi c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Se non si mette sacrificio e voglia di andare oltre si resta fermi”.