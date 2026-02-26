Pagano: Non ci sono trattative, sbagliato contestare Iervolino

L’amministratore unico della Salernitana Umberto Pagano ha provato a fare chiarezza, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Serse Cosmi, sull’anticipazione di “le Cronache” sulla possibile vendita della società granata: “In merito a quanto emerso questa mattina, nulla c’è. Non ci sono trattative in corso. Mi conoscete, preferisco lavorare.

Anche negli anni precedenti si sono accostati vari acquirenti, ma non tutti se possono permettersi la Salernitana. La gestione del club è da Serie A e tutto ciò è possibile solamente grazie a Iervolino. Bisogna trasformare questo tifo in positività, eliminando le critiche e queste notizie che cercano di destabilizzare l’ambiente. Creiamo un clima positivo e le condizioni per vincere“.

A proposito del patron Iervolino, ha poi aggiunto: “Credo che in alcuni casi sia stato vittima di contestazione sbagliate. Qui si è spinto tantissimo, dando solidità come nessuno in C. Bastano i numeri per sottolineare l’impegno. La Salernitana sta dimostrando davvero tantissimo, ripianando debiti, versando stipendi regolarmente“.

Sul tema si è espresso anche Daniele Faggiano, soprattutto sui sacrifici di Danilo Iervolino: “So bene l’impegno, la determinazione che ci mette il patron ed è per questo che sono amareggiato. Queste notizie uscite fuori proprio nel giorno della presentazione del nuovo allenatore rendono tutto non proprio facilissimo.

Già c’è lo scoramento per la doppia retrocessione in una piazza che merita tanto. Però questo continuo punzecchiare e non dare serenità non a noi ma alla squadra non è il massimo. Il cinema non serve”.