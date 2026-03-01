Salernitana. Cosmi: Qualcosa va pulito

Alla sua prima da allenatore della Salernitana, mister Serse Cosmi ha commentato lo 0-0 con il Catania all’Arechi:

“Ho chiesto ai ragazzi di avere rispetto per questa piazza. La vetta è lontana, dobbiamo arrivare ai playoff. Oggi non era semplice, il Catania è un avversario forte. In certi momenti ho visto troppo nervosismo a discapito della qualità. Siamo stati compatti, anche soffrendo. Abbiamo cambiato modulo per fermare il Catania. Il gol annullato per fuorigioco? Peccato, era bellissimo. Sul rigore, lasciamo stare. Abbiamo lottato, ma con poca lucidità mentale. A tratti li ho visti stanchi, poi nel finale più pimpanti: è un fatto mentale, non fisico. Qualcosa va pulito. Le emozioni sono forti, soprattutto qui a Salerno, una piazza incredibile. Voglio costruire una squadra bella, che vinca e diverta la gente”.