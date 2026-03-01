Perde la vita giovane ebolitano Matteo Ginetti - Le Cronache Provincia
Perde la vita giovane ebolitano Matteo Ginetti
  • Marzo 1, 2026
Un incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A2 del “Mediterraneo”. La vittima è un giovane di 28 anni, Matteo Ginetti originario di Eboli. La tragedia si è verificata intorno alle 3, nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane si trovava all’interno di una Fiat Panda che, per cause sconosciute, sarebbe finita fuori strada, urtando contro il guardrail. Una volta sceso dall’auto, il 28enne sarebbe stato travolto da un’auto in transito.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dolore nella Piana del Sele per l’ennesima tragedia sulle strade.

