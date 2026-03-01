Salerno. Presentazione del Piano Strategico per il Turismo - Le Cronache Attualità
Salerno. Presentazione del Piano Strategico per il Turismo
Attualità Salerno

  • Marzo 1, 2026
  • 0
  • 131
  • 1 Min Read
Domani alle ore 15:00, presso la sede operativa di Via Generale Clark 19, la Camera di Commercio di Salerno terrà un incontro per illustrare l’evoluzione del progetto “Salerno verso una destinazione turistica organizzata”.

 

Nel corso della sessione, il Presidente Andrea Prete esporrà lo stato dell’arte del Piano Strategico. Saranno presentate le risorse umane specializzate già operative presso la sede camerale — figure dedicate allo sviluppo del prodotto turistico e alla comunicazione digitale — e verranno illustrate le linee guida della nuova piattaforma web integrata, strumento cardine per la gestione e la promozione della destinazione.

 

All’evento sono stati invitati i Sindaci della provincia, i vertici delle principali Amministrazioni locali e i rappresentanti delle categorie produttive. Il confronto con questi attori istituzionali ed economici è considerato il passaggio fondamentale per condividere le azioni operative volte a superare la frammentazione dell’offerta e per avviare la successiva fase di coinvolgimento diretto degli operatori turistici del territorio.

 

Parteciperanno ai lavori Josep Ejarque (Ftourism), Margherita Chiaramonte (Gesac) e l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio.

