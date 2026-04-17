Salernitana, Cosmi conferma il tridente

di Marco De Martino

SALERNO – Mentre l’attenzione generale è tutta rivolta alla querelle societaria, Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) prova a tenere isolata la Salernitana per cercare di chiudere nel miglior modo possibile la regualr season e proiettarsi così ai play off. Ieri la Salernitana ha disputato un test amichevole con la Lions MM Montemiletto, un allenamento congiunto che si è concluso con la vittoria dei granata per 9-1. In gol sono andati Lescano, Ferrari, entrambi autori di una doppietta, Ferraris, Achik, Tascone, Antonucci ed il giovane Haxhiu. Al di là del risultato finale, interessanti sono le indicazioni tattiche fornite da Cosmi. Nel primo tempo il tecnico ha schierato i suoi con il 3-4-1-2 con Brancolini tra i pali, la difesa formata da Arena, Matino, e Cabianca, a centrocampo Quirini, Gyabuaa, Tascone ed Anastasio e con Achik e Molina alle spalle del match winner di Trapani Boncori. Nella ripresa Cosmi ha mischiato le carte approfittando per fare alcuni esperimenti. Infatti, davanti al baby portiere Cevers, c’era nell’inusuale posizione di braccetto difensivo di destra Quirini (poi sostituito da Haxhiu), assieme a Golemic e Matino (poi rimpiazzato da Di Vico) a formare il trio difensivo. A centrocampo hanno agito Longobardi, de Boer, Carriero, ed Antonucci in una insolita posizione di esterno di sinistra, mentre in attacco il tridente formato da Ferraris, Ferrari, e Lescano. Non hanno preso parte all’allenamento congiunto Antonio Donnarumma, che si è regolarmente allenato con il preparatore dei portieri, e gli infortunati Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa, i quali hanno svolto un lavoro differenziato.

LA CRONACA La cronaca del test, disputato al Mary Rosy a porte chiuse, è stata raccontata dal sito ufficiale del club granata: «Al 3’ i granata vanno subito in vantaggio con un tiro a giro di Achik. Passa solo un minuto e Tascone firma il raddoppio. Al 10’ occasione per Boncori che colpisce di testa, palla di poco alta sopra la traversa. Al 28’ gli ospiti trovano la rete con Di Benedetto. Al 35’ tentativo direttamente su calcio di punizione di Achik, palla di poco a lato. Al 45’ cross di Anastasio e colpo di testa di Molina che sfiora la traversa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1. Nella ripresa mister Cosmi cambia tutti gli interpreti e fa ruotare i disponibili. Dopo 3′ giri di lancette arriva il terzo gol dei granata con una punizione di Lescano che sbatte sul palo e poi si insacca in rete. Al 10’ grande giocata di Ferraris che da ottima posizione colpisce il palo. Un minuto più tardi c’è il quarto gol della Salernitana con una bella conclusione di Antonucci. A metà secondo tempo i granata aumentano il passivo con una doppietta di Ferrari. Al 31’ trova la rete anche Ferraris. Al 35’ arriva la doppietta di Lescano. Al 45’ c’è la gioia del gol anche per Haxhiu che realizza il 9-1 finale». Oggi si torna in campo alle 10:30 sempre al centro sportivo Mary Rosy, domani invece la consueta rifinitura.