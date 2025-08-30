Salernitana: convocati anche Legowski e Tongya - Le Cronache Salernitana
Salernitana: convocati anche Legowski e Tongya

  • Agosto 30, 2025
Dopo la rifinitura svolta questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, il tecnico della SalernitanaGiuseppe Raffaele, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Cosenza, in programma domani sera allo stadio San Vito – Gigi Marulla (ore 21), valida per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26.

Sono 23 i calciatori a disposizione, senza squalificati né indisponibili.

Convocati Salernitana per Cosenza–Salernitana:

  • Portieri: Donnarumma (1), Brancolini (22), Gisondi* (42)

  • Difensori: Villa (14), Golemic (18), Coppolaro (21), Matino (26), Nnamdi Ubani (27), Anastasio (33), Cabianca (35)

  • Centrocampisti: Capomaggio (5), de Boer (6), Varone (8), Knezovic (17), Iervolino (39), Di Vico (45), Legowski (99)

  • Attaccanti: Achik (7), Inglese (9), Ferrari (10), Liguori (11), Tongya (19), Boncori (70)

*Aggregato dalla Primavera.

