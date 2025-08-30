Vercelli, ultraleggero precipita in una risaia e prende fuoco: due morti

(Adnkronos) – Un ultraleggero è precipitato questa mattina, sabato 30 agosto, a Livorno Ferraris nel Vercellese. Morti il pilota e un'altra persona a bordo. L'incidente è avvenuto in un campo di riso e il velivolo dopo l’impatto a terra ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Formula 1, ‘invasione di campo’ in Olanda. Leclerc: “C’è una volpe in pista”
- Martusciello: centrodestra vicino a chiusura su candidato civico
- Ferrari, la delusione di Leclerc: “Sono stato pessimo, difficile fare la differenza”
- Gagliano: Lunedì il centrodestra scelga candidato
- Salernitana: convocati anche Legowski e Tongya
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco