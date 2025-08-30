Gagliano: Lunedì il centrodestra scelga candidato - Le Cronache Attualità
  • Agosto 30, 2025
Cari Leader del Centrodestra, da tempo tutti noi, e soprattutto Voi, sappiamo che per scadenza naturale, a Novembre si vota alla Regione Campania. E da tempo ben conosciamo tutti, quali sono i mali che affliggono la Campania.

 

Di conseguenza per poter partecipare ad una competizione elettorale importante, a mio parere il nostro candidato a Presidente ed i Candidati Consiglieri, già sarebbero dovuti scendere in campo da tempo, per far emergere , non solo le disfunzioni in essere, anche come affrontarle per cercare di risolverle. Invece nulla !

Abbiamo addirittura dato al centrosinistra l’opportunità di trovare un singolare accordo, fra persone che si sono insultate fino al giorno prima. Per cui proprio avvantaggiati da questo anomalo accordo, ritengo che la partita possa essere aperta, ma a due condizioni. La prima e’ se c’è realmente la volontà di  vincere.

La seconda è che non bisogna perdere più tempo importante . Da lunedì candidato Presidente indicato ad unanimità senza se e senza ma da tutta la coalizione . Ed i consiglieri tutti in campo con la convinzione di potercela fare ! Diversamente….il destino è già segnato !”.

E’ questo l’appello rivolto, attraverso i propri canali social, dal noto imprenditore alberghiero salernitano Salvatore Gagliano, già sindaco di Praiano e consigliere regionale

