Aliberti si dimette da presidente provinciale di Forza Italia

Colpo di scena nel panorama politico salernitano. Pasquale Aliberti ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di presidente provinciale di Forza Italia, ruolo al quale era stato proclamato all’unanimità nel corso del congresso provinciale del partito.

Il sindaco di Scafati, nonché capogruppo di Forza Italia, Lega e Noi Moderati in Provincia di Salerno, ha comunicato la decisione attraverso una nota nella quale spiega le ragioni della scelta, definendola sofferta ma maturata senza intenti polemici.

«Faccio un passo indietro, senza polemiche. Quando hai chiara la percezione, dopo 32 anni di militanza, di essere diventato un peso per il partito e non una risorsa, è giusto dare spazio a chi ha, nella visione della dirigenza, una marcia in più», afferma Aliberti.

L’ex presidente provinciale rivolge poi un pensiero a Silvio Berlusconi, ricordandone il rapporto umano costruito nel corso della lunga esperienza politica.

«Il grazie più grande, da un punto di vista umano, va a Silvio Berlusconi – dichiara – per i comportamenti che ha avuto con me in oltre trent’anni di militanza e soprattutto per la telefonata ricevuta dopo la vittoria delle elezioni comunali del 2023 a Scafati, quando mi ringraziò personalmente per il risultato ottenuto».

Aliberti conclude spiegando che le motivazioni più profonde della sua decisione saranno oggetto di una riflessione successiva. «È una scelta difficile, ma nella vita i matrimoni devono essere sempre condivisi. Le motivazioni e i percorsi saranno oggetto di una riflessione più profonda che oggi non mi sento di fare».

Le dimissioni aprono ora una nuova fase all’interno di Forza Italia nella provincia di Salerno, dove il partito sarà chiamato a individuare il nuovo assetto della guida provinciale dopo un passaggio che segna uno dei cambiamenti politici più rilevanti degli ultimi mesi nel centrodestra salernitano.