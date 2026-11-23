Brutte notizie per Vito Di Bari dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Daniele Celiento dopo l’infortunio accusato nel corso della gara contro la Casertana. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado dell’adduttore sinistro, un problema che costringerà il calciatore a uno stop di circa un mese.
Per l’ex difensore del Casarano, dunque, il 2026 calcistico dovrebbe essere già terminato, salvo eventuali sorprese nel percorso di recupero. Celiento ha già iniziato il programma riabilitativo con l’obiettivo di tornare a disposizione dello staff tecnico nel più breve tempo possibile.
Nel mirino c’è ora la sfida del 2 gennaio contro il Sorrento, individuata come possibile appuntamento per il rientro in campo. Le prossime settimane saranno decisive per valutare l’evoluzione dell’infortunio e i tempi necessari per ritrovare la migliore condizione atletica.