“Quella di Mara Carfagna potrebbe essere una candidatura importante”. Lo ha detto Gennaro Sangiuliano, coordinatore regionale FdI, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania e capo dell’opposizione in Consiglio regionale, a margine dell’evento ‘Sud locomotiva d’Italia’ organizzato da Fratelli d’Italia nella Sala conferenze del Gold Tower a Napoli. “Ho sentito Mara Carfagna qualche ora fa, c’è stata una sua disponibilità alla candidatura a sindaca di Napoli e a me sembra un’ottima candidatura – ha aggiunto Sangiuliano -. È una parlamentare esperta, ex ministro. Ha fatto bene quando ha avuto ruoli politici. Inoltre è una nostra concittadina campana e questo potrebbe essere un punto importante”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se la candidatura di Carfagna possa incrinare i rapporti con Forza Italia, Sangiuliano ha risposto: “I miei rapporti con Forza Italia sono eccellenti. Sento spesso Fulvio Martusciello, ci confrontiamo sui contenuti. Nel gruppo in Regione Campania procediamo con grande concordia, abbiamo una grande intesa”. Sangiuliano ha quindi sottolineato che “il centrodestra è un’alleanza nata nel 1994 per volontà di Silvio Berlusconi, che si fonda su una condivisione di valori e di ideali, come legalità e libertà. Siamo coesi per le idee che abbiamo. Non è una costruzione alchemica come il campo Capalbio”. Infine, Sangiuliano ha chiarito che al momento al tavolo della discussione politica non risultano i vannacciani. (