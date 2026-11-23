“C’e’ una battaglia che porto avanti da quattro anni, perche’ credo sia un atto di giustizia rispetto a una discriminazione subita dalla Campania: la riapertura dei termini del condono del 2003, accompagnata da una blocca-ruspe per gli abbattimenti gia’ previsti”, una misura “assolutamente di buonsenso, che dovrebbe diventare patrimonio di tutte le forze politiche” anche alla luce della “emergenza abitativa che conosciamo” e di quella “che si e’ aggiunta nei Campi Flegrei”. Lo ha detto Antonio Iannone, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’evento “Sud locomotiva d’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia nella Sala conferenze del Gold Tower a Napoli. “Non si tratta di un nuovo condono – ha precisato Iannone -, ma della riapertura dei termini affinche’ la Campania possa usufruire di una legge di cui hanno beneficiato tutte le altre regioni d’Italia e che qui, per un errore del 2003 non e’ stato possibile utilizzare”
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