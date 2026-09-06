Salernitana-Cavese: le formazioni. Lescano in panchina

SALERNITANA-CAVESE – 3^ GIORNATA, GIRONE C, SERIE C – ORE 15 – STADIO ARECHI (SALERNO)
Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. A disp: Cevers, Cataldo, Del Pin, Longobardi, Zoia, Vitale, Cardoni, Lescano, Boncori, Bevilacqua, Djamanca. All: Cosmi
Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Macchi, Diarrassouba, Visconti, Awua, Sava; Orlando, Alberti. A disp: Bertini, Acerbo, D’Amore, Fiordaliso, Mannucci, Personenni, Asiatico, Di Costanzo, Esposito, Fiorin, Maiolo, Ponziglione, Severino, Fella, Fusco. All: Masitto
Arbitro: Nigro di Prato (Bettani/Gasparini). IV uomo: Angelillo. FVS: Spatrisano