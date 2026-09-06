Stasera al Valentinia una scacchiera in pista

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia torna in pista domenica 6 settembre 2026 con la diciannovesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 17:10, prima corsa alle 17:58, ingresso gratuito come sempre, per una giornata di trotto che comincia di pomeriggio e si chiude a sera. Il programma conta sette corse e sessantasette cavalli al via, per un montepremi complessivo che supera i 39.100 euro. Qui il momento più atteso arriva subito: alle 17:58 si apre con il Premio Scacchi, 8.800 euro sui 1.600 metri con il Trio, la dotazione più alta della riunione. È la condizionata delle femmine indigene ed europee di due anni vincitrici o piazzate fino a duemila euro in carriera, e sono sei al via. Alle 18:23 tocca al Premio Alfiere, 5.500 euro sui 2.040 metri con il Trio: si corre ai nastri alla pari ed è riservato ai cavalli indigeni ed europei di tre anni con vincite in carriera fra i mille e i seimila euro, otto gli iscritti. Segue alle 18:48 il Premio Re, 3.080 euro sul miglio, ancora con il Trio: è la categoria G per gli indigeni ed europei di cinque anni e oltre, e schiera tredici concorrenti, uno dei due campi più numerosi della giornata. Alle 19:13 il Premio Torre porta la posta a 6.600 euro sui 1.600 metri, corsa nazionale per la condizionata dei tre anni con vincite in carriera fra i duemila e gli ottomila euro: sono tredici anche qui, l’altro campo più folto del programma. Alle 19:28 il Premio Pedone, corsa nazionale da 5.060 euro sul miglio, è la categoria E/F riservata alle cavalle indigene ed europee da cinque a dieci anni, con undici al nastro. Alle 19:58 tocca ai gentlemen con il Premio Cavallo, corsa nazionale da 4.620 euro sui 1.600 metri: è la condizionata dei quattro anni con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, dieci i partenti. Si chiude alle 20:30 con il Premio Regina, 5.500 euro sul miglio e il Trio abbinato, condizionata per le femmine di quattro anni con vincite fra i seimila e i quindicimila euro, sei al via. Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Scacchi a Regina, passando per Alfiere, Re, Torre, Pedone e Cavallo, ogni corsa della giornata porta il nome di un pezzo della scacchiera, e al Premio Scacchi, che al tema dà il nome, è affidata la corsa più ricca del programma.Fuori dal programma delle corse, alle 19:33 è in calendario una prova di qualifica sui 1.600 metri, con quattro soggetti al via e un tempo da effettuare di 1’20″5.Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Il calendario di settembre prosegue fitto: si torna in pista giovedì 10 settembre, con il Tris e il TQQ abbinati, poi lunedì 14 e mercoledì 16, quindi mercoledì 23 e lunedì 28 settembre. L’inizio delle riunioni resta fissato alle 17:58.
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