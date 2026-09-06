Cibo & Dintorni 2026, il programma

Non solo una fiera, ma un vero e proprio viaggio attraverso la cultura del gusto. È quello che propone Cibo & Dintorni 2026, la XV edizione della manifestazione in programma dall’11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno, che per tre giorni porterà il pubblico al centro di un programma ricco di incontri, racconti, show cooking, incontri con autori e masterclass dedicate al mondo dell’enogastronomia. A rendere ancora più ricco il calendario saranno protagonisti di primo piano come Marisa Laurito, che racconterà insieme a Mimì alla Ferrovia la storia e la memoria di uno dei ristoranti simbolo di Napoli, il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, l’autore e giornalista gastronomico Alfonso Sarno, oltre agli chef Vincenzo Guarino e Riccardo Cannizzaro, al maestro e ricercatore Carlo Di Cristo e a numerosi professionisti del mondo del vino e della gastronomia. Un programma pensato per chi ama il cibo, ma anche per chi vuole conoscerne le storie, le tecniche, le tradizioni e le contaminazioni. VENERDÌ 11 SETTEMBRE Si comincia alle 11:30 nella Sala Agorà – Padiglione B con Marisa Laurito & Mimì alla Ferrovia. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del volume di Ida e Salvatore Giugliano, dedicato alla storia, alle ricette e alla memoria di Mimì alla Ferrovia, autentica istituzione della ristorazione napoletana. Interverranno Marisa Laurito, Salvatore Giugliano e Vincenzo De Luca, con la moderazione di Alfonso Sarno. Alle 17:00 nella Sala del Gusto – Padiglione B, spazio al vino con la Masterclass Franciacorta, a cura di FISAR Salerno. Il relatore Roberto Coppola guiderà il pubblico alla scoperta della cantina Ferghettina Franciacorta, con la presentazione del libro Winewashing del giornalista Nello Gatti. SABATO 12 SETTEMBRE Ore 11,30 nella Sala Agorà un approfondimento a cura dell’Associazione Italiana Celiachia: “Oltre le barriere del glutine: quando il cibo è inclusione, sapore e sicurezza”. Interverranno: Basilio Malamisura, Pediatra-Gastroenterologo, e Andrea Nobili Presidente A.I.C. Alle 12:30 nella Sala del Gusto, protagonista sarà lo chef Vincenzo Guarino, con uno show cooking dedicato a Il Cappuccino del Monaco, reinterpretato in esclusiva per Cibo & Dintorni con le eccellenze del territorio campano : Cosi Com’è,Caffè Motta,Donna Teresa. Alle 15:00 nella Sala Agorà, riflettori puntati su Luciano Pignataro, giornalista e autore de La Dieta del Cilento, le ricette del Cuoncio Cuoncio: un viaggio tra ricette, tradizioni e identità del territorio cilentano. Alle 17:30, ancora nella Sala del Gusto, appuntamento con la Masterclass Amarone della Valpolicella, a cura di FISAR Salerno. Il relatore Francesco Villani presenterà la cantina Domìni Veneti, con un abbinamento gastronomico con i salumi Leoncini. DOMENICA 13 SETTEMBRE La giornata si apre alle 10:30 nella Sala del Gusto con Carlo Di Cristo, biologo, ricercatore e maestro della lievitazione, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della lievitazione naturale, dal lievito madre alla scelta delle farine e ai processi di fermentazione. Alle 13:00 sarà la volta della Masterclass Nikkei dello chef Riccardo Cannizzaro di Oma Sushi Bar, per un viaggio nella cucina nata dall’incontro tra la cultura gastronomica giapponese e quella sudamericana. Alle 15:00 nella Sala Agorà, Alfonso Sarno presenterà Nuove note di Cucina Salernitana, storie e ricette, attraverso un racconto dedicato alla memoria e all’identità gastronomica del territorio. A chiudere il programma delle masterclass, alle 17:00 nella Sala del Gusto, sarà la Masterclass Barolo, a cura di FISAR Salerno, con il relatore Gerardo Perillo e la cantina Damilano. PRENOTA IL TUO POSTO Gli appuntamenti rappresentano uno degli elementi centrali di Cibo & Dintorni 2026 e sono pensati per offrire al pubblico momenti di approfondimento e di incontro diretto con i protagonisti del mondo della gastronomia, della cultura e del vino. Prenota il tuo Posto Riservato sul sito di Cibo & Dintorni: https://www.postoriservato.it/showProductList.html?idOrganizers=424 Ma il programma non si esaurisce qui. Durante i tre giorni della manifestazione non mancheranno anche seminari e momenti di approfondimento dedicati a tematiche sociali, istituzionali e di interesse per il territorio, che completeranno il calendario di appuntamenti di Cibo & Dintorni.