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Salernitana-Casertana affidata a Drigo di Portogruaro

  • Maggio 11, 2026
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Salernitana-Casertana affidata a Drigo di Portogruaro

A dirigere la sfida tra Salernitana Casertana , in programma allo stadio Stadio Arechi, sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro.

Gli assistenti designati sono Matteo Gentile della sezione di Isernia e Luca Chiavaroli della sezione di Pescara. Il ruolo di quarto ufficiale sarà invece ricoperto da Enrico Gemelli di Messina.

Al VAR opereranno Alberto Santoro della sezione di Messina ed Erminio Cerbasi di Arezzo.

Per Drigo si tratta del secondo incrocio stagionale con la Salernitana. Il direttore di gara aveva infatti arbitrato il match interno contro il Crotone, terminato 0-0 lo scorso 10 novembre.

Sono invece tre i precedenti con la Casertana, che sotto la direzione del fischietto veneto ha raccolto due vittorie e un pareggio.

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