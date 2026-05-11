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Hantavirus: Campitiello (ministero Salute), nessun allarme, in Italia

  • Maggio 11, 2026
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Hantavirus: Campitiello (ministero Salute), nessun allarme, in Italia

Attualmente non c’e’ nessun allarme, non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid. Questo voglio ribadirlo con fermezza, in Italia non ci sono casi positivi”. Lo ha detto Mara Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del ministero della Salute, intervenuta questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 sull’Hantavirus. “E’ un virus che gia’ conosciamo, quindi non si affaccia ora nel mondo medico sanitario. Sicuramente esiste una variante piu’ aggressiva, che e’ quella americana, che poi colpisce i polmoni ed e’ piu’ letale. Ma la differenza fondamentale con il Covid e’ che ha una bassa contagiosita’”, ha spiegato. Attualmente in Italia ci sono 4 passeggeri in sorveglianza attiva presenti sul volo dove per pochi minuti e’ salita la donna deceduta per Hantavirus. “Io stessa – ha spiegato – li ho contattati sui cellulari, mi sono assicurata che non avessero sintomi, e l’indomani, inviate le informazioni alle regioni, sono stati presi in carico dalle regioni di competenza, che ricordiamo sono Campania, Calabria, Veneto e Toscana. Sono attualmente in sorveglianza sanitaria attiva e messi anche in isolamento fiduciario che e’ a solo titolo precauzionale perche’ attualmente non presentano alcun sintomo”, ha concluso.

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