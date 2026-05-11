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Fico, reddito per persone in difficolta’ obiettivo
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Fico, reddito per persone in difficolta’ obiettivo

  • Maggio 11, 2026
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Fico, reddito per persone in difficolta’ obiettivo

“Il reddito per le persone in difficolta’ resta sempre un obiettivo, insieme con l’accompagnamento al lavoro”. Lo rimarca il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ufficio del collocamento mirato di Napoli. “In campagna elettorale – ricorda – ho parlato di una platea che doveva essere certificata dall’Inps per individuare coloro che veramente non avevano alcun tipo di opportunita’ di reddito. E’ un ragionamento che stiamo facendo e vedremo quando lo porteremo a conclusione”. Sulle politiche attive, Fico precisa che “le opportunita’ lavorative vanno costruite ed e’ un lavoro che si sta facendo attraverso i tanti centri per l’impiego e anche con gli investimenti pubblici, per accompagnare lo sviluppo delle aziende private, dalle start-up alle aziende consolidate, affinche’ possano dare lavoro di qualita’”

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